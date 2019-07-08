2019-07-08T07:52:22+03:00
Происшествия

В Самаре трое разбойников с пневматическим пистолетом ограбили девушку и мужчину на Гагарина

Добычей преступников стали дорогой телефон, ноутбук и наручные часы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленники отобрали чужое имущество под угрозой пневматического пистолетаЗлоумышленники отобрали чужое имущество под угрозой пневматического пистолетаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские раскрыли разбойное нападение на 21-летнюю девушку и 34-летнего мужчину. Произошло оно ночью возле одного из домов на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По словам заявителей, на них напали трое парней. Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у девушки сотовый телефон за 40 тысяч рублей, а у мужчины ноутбук и наручные часы общей стоимостью 12 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - рассказали полицейские.

Через некоторое время стражи порядка установили причастных к этому преступлению. Предполагаемыми разбойниками оказались молодые люди 21, 22 и 23 лет. Один из них ранее был судим за кражу, а второй - за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Полицейские нашли у них украденный телефон и пневматический пистолет. Сейчас стражи порядка устанавливают местонахождение других похищенных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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