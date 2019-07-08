В поселке Шмидта на месте заброшенного кинотеатра предложили сделать центр досуга

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-08T08:12:02+03:00

Кинотеатр в здании на улице Неверова не работает с 2009 года Фото: Соцсети

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В Самаре предложили дать вторую жизнь зданию в поселке Шмидта, где раньше располагался кинотеатр «Авангард». Сейчас оно заброшено, но в дальнейшем там может появиться многофункциональный центр досуга. Об этом стало известно на встрече главы города Елены Лапушкиной с местными жителями.

- Чтобы разместить в здании творческие кружки и мастерские, его можно реконструировать за счет нацпроекта «Культура», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также жителей поселка ждут и другие изменения. Там отремонтируют участок улицы Мостовой. Дорогу внесли в план работ на этот год. Кроме того, сейчас дептранс совместно с ГИБДД прорабатывают возможность увеличения движения автобусов № 3 и 13 и изменения их маршрутов, чтобы они проходили через объекты соцсферы и учреждения культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU