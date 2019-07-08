Студенты СМК признаны лучшими пожирателями незаконной рекламы в Советском районе
Каждый год студенты и школьники выходят на улицы города, чтобы очистить фасады зданий, опоры освещения, ограждения, деревья и другие объекты от бумажных объявлений, которые, безусловно, портят облик губернской столицы. Студенты Самарского машиностроительного колледжа присоединились к акции. Вооружившись скребками и мешками для мусора, волонтеры в течение месяца очищали улицы Советского района от навязчивой и неопрятной рекламы.
- Нас волнуют проблемы экологии, а начинать можно с малого, - считает руководитель команды волонтеров Самарского машиностроительного колледжа Кирилл Шараватов. – Если благодаря нашей работе город станет немного чище, значит, наша цель достигнута.
По итогам акции команда СМК была признана самой активной и дружной в Советском районе. Активисты были награждены благодарственными письмами, а также побывали на церемонии подведении итогов акции и награждения победителей в Самарской городской думе.
ИСТОЧНИК KP.RU