Мохаммед Рабиу не будет выступать за «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем
Об этом официально объявили представители клуба
Рабиу провел в составе «Крыльев Советов» половину прошлого сезона.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Мохаммед Рабиу больше не будет выступать за самарский клуб. Об этом сообщает в официальном Твиттере «КС». Причина – проблемы со здоровьем.
- Полузащитник Мохаммед Рабиу больше не сможет выступать за нашу команду. Футболист покинул «Крылья» из-за проблем со здоровьем, - говорится в сообщении.
Напомним, Рабиу провел в составе «Крыльев Советов» половину прошлого сезона. Он заменил в заявке самарцев травмированного Срджана Мияйловича.
Новый сезон для «КС» начнется 14 июля. В этот день самарцы примут ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU