В Самаре мужчина заплатил 45 тысяч рублей, чтобы продать свой автомобиль
В Самаре приставы возбудили 24 исполнительных производства в отношении местного жителя. Мужчина несколько раз нарушил ПДД, что засняли автоматизированные средства фиксации, но «забыл» вовремя оплатить выписанные ему штрафы.
- Самарцу запретили выезжать за пределы страны, а также наложили запрет на регистрационные действия с его машиной, которую он собирался продать. Узнав об этом, мужчина сразу же поспешил в отдел судебных приставов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Мужчина полностью погасил долг в 21 тысячу рублей, а также оплатил исполнительский сбор в 24 тысячи рублей. После этого приставы окончили исполнительное производство и сняли с самарца все ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU