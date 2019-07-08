2019-07-08T09:15:39+03:00
Общество

В Самаре мужчина заплатил 45 тысяч рублей, чтобы продать свой автомобиль

Эти деньги самарец задолжал, не оплатив вовремя штрафы за нарушения ПДД
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина вспомнил о своих долгах только после вмешательства приставовМужчина вспомнил о своих долгах только после вмешательства приставовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Самаре приставы возбудили 24 исполнительных производства в отношении местного жителя. Мужчина несколько раз нарушил ПДД, что засняли автоматизированные средства фиксации, но «забыл» вовремя оплатить выписанные ему штрафы.

- Самарцу запретили выезжать за пределы страны, а также наложили запрет на регистрационные действия с его машиной, которую он собирался продать. Узнав об этом, мужчина сразу же поспешил в отдел судебных приставов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мужчина полностью погасил долг в 21 тысячу рублей, а также оплатил исполнительский сбор в 24 тысячи рублей. После этого приставы окончили исполнительное производство и сняли с самарца все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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