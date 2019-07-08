2019-07-08T09:33:48+03:00
Общество

Дожди задержатся в Самарской области до середины недели

Зато в регионе будет по-прежнему тепло
Анастасия ФИЛАТОВА
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В начале рабочей недели регионом завладеют дожди и грозыВ начале рабочей недели регионом завладеют дожди и грозыФото: Архив "КП"
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Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на грядущей рабочей неделе. По прогнозам синоптиков, дождь, с которого начался понедельник, 8 июля, продлится как минимум до среды, зато в регионе будет тепло и температура воздуха приблизится к 30 градусам. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, сегодня вместе с дождем, возможно, пройдет и гроза. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а температура воздуха составит 21...26 °C.

Днем во вторник, 9 июля, также местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется уже до 26...31 °C.

В ночь на среду, 10 июля, кратковременный дождь и гроза пройдут в большинстве районов региона. Температура воздуха составит 14...19 °C. Днем также возможны дождь и гроза, но только местами. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха: 23...28 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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