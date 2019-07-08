В Тольятти из-за шествия выпускников перекроют движение по нескольким дорогам

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-08T10:08:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 июля, в Тольятти перекроют движение транспорта по нескольким дорогам. Ограничения введут из-за шествия выпускников Тольяттинского государственного университета 2019 года по городским улицам.

- Проезд будет закрыт с 11:45 до 13:00 по пяти улицам и площади Свободы, - сообщили в пресс-службе мэрии Автограда.

Так, в этот период времени нельзя будет проехать по следующим участкам улиц: по Белорусской от Республиканской до Ленинградской, по Ленинградской от Белорусской до Ушакова, по Ушакова от Ленинградской до Мира, по Мира от Ушакова до Жилина, по Жилина от Мира до площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU