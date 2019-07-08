Италия, Испания и Франция за одно путешествие: до 4 августа самарцы могут забронировать круиз по привлекательной цене

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-08T10:23:40+03:00

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Июль – самое удачное время для тех, кто давно мечтал отправиться на шикарном океанском лайнере в Италию, Испанию и Францию. Круизный центр «Инфофлот» предлагает запланировать отдых на осень и зиму с выгодой до 20%. Предложение актуально только до 4 августа.

Самарских путешественников приглашают в круизы по Средиземному морю. Это отличная возможность посетить Италию, Испанию и Францию за одно путешествие. Пассажиров лайнера Costa Smeralda каждый день ждет новый город.

Продуманы и развлечения на борту. Среди них – «Колизей» - это трехэтажная «площадь», где вы будете наслаждаться красочными шоу и театральными постановками, а также 4D-кинотеатр и ночной клуб.

Для любителей спорта на борту лайнера есть четыре бассейна, фитнес-центр, спортивные площадки, мини-гольф, сёрф-симулятор.

А для тех, кто захочет расслабиться - СПА-центр, сауна, турецкая баня, джакузи и другие расслабляющие процедуры.

Главная изюминка круиза - итальянский колорит на всех 20-ти палубах: блюда итальянской кухни, тематические мастер-классы и итальянская музыка. Все подробности на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU