2019-07-08T10:23:40+03:00
Общество

Италия, Испания и Франция за одно путешествие: до 4 августа самарцы могут забронировать круиз по привлекательной цене

Путешественников приглашают на борт 20-ти палубного лайнера Costa Smeralda
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото сайта infoflot.comФото сайта infoflot.com
Изменить размер текста:

Июль – самое удачное время для тех, кто давно мечтал отправиться на шикарном океанском лайнере в Италию, Испанию и Францию. Круизный центр «Инфофлот» предлагает запланировать отдых на осень и зиму с выгодой до 20%. Предложение актуально только до 4 августа.

Самарских путешественников приглашают в круизы по Средиземному морю. Это отличная возможность посетить Италию, Испанию и Францию за одно путешествие. Пассажиров лайнера Costa Smeralda каждый день ждет новый город.

Продуманы и развлечения на борту. Среди них – «Колизей» - это трехэтажная «площадь», где вы будете наслаждаться красочными шоу и театральными постановками, а также 4D-кинотеатр и ночной клуб.

Для любителей спорта на борту лайнера есть четыре бассейна, фитнес-центр, спортивные площадки, мини-гольф, сёрф-симулятор.

А для тех, кто захочет расслабиться - СПА-центр, сауна, турецкая баня, джакузи и другие расслабляющие процедуры.

Главная изюминка круиза - итальянский колорит на всех 20-ти палубах: блюда итальянской кухни, тематические мастер-классы и итальянская музыка. Все подробности на сайте.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре безработный ульяновец по утрам отбирал у женщин золотые украшения
Крышу оккупировали подростки: самарцы требуют закрыть доступ в недострой на пересечении Врубеля и Гая
ХК «Лада» начнет сезон ВХЛ серией из 7 домашних матчей
“Прячьте резину от хорьков!”: самарские ветврачи нашли в кишечнике хорька деталь от гладильной доски
Активисты ОНФ поздравили жителей Самары с Днем семьи, любви и верности
В Самаре монтажник упал с высоты 4 этажа и умер
В Сызрани за последнюю неделю выросло число заразившихся кишечной инфекцией
Самарские спортсмены выиграли 4 медали на летней универсиаде в Италии
В Тольятти ранним утром тушили пожар в многоквартирном доме на улице Дзержинского
В Самарский университет пытаются поступить более 100 абитуриентов из Германии, Эквадора и Бразилии
В Тольятти из-за шествия выпускников перекроют движение по нескольким дорогам
В Самаре определились с местом под размещение нового бассейна в Куйбышевском районе
Дожди задержатся в Самарской области до середины недели
В Самаре мужчина заплатил 45 тысяч рублей, чтобы продать свой автомобиль
Мохаммед Рабиу не будет выступать за «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем
Студенты СМК признаны лучшими пожирателями незаконной рекламы в Советском районе
В Самарской области пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери
В Самаре объявили конкурсы на посты глав Куйбышевского и Промышленного районов
В поселке Шмидта на месте заброшенного кинотеатра предложили сделать центр досуга
В Самаре трое разбойников с пневматическим пистолетом ограбили девушку и мужчину на Гагарина
В Самаре ВАЗ-2109 влетел в полицейскую "Ниву", водитель "девятки" пытался сбежать с места происшествия
"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в Австрии, победный гол на счету воспитанника самарского футбола
"Царь реки пришел": в Самарской области рыболов поймал гигантского сома с человеческий рост