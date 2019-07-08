2019-07-08T10:25:53+03:00
Общество

В Самарский университет пытаются поступить более 100 абитуриентов из Германии, Эквадора и Бразилии

С каждым годом иностранных студентов в вузе становится все больше
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский университетФото: Самарский университет
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Самарский университет подвел первые итоги приемной компании. На данный момент документы на обучение в вузе подали уже 3,5 тысячи абитуриентов из 58 регионов России. Также в университет хотят поступить 116 молодых людей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это граждане Колумбии, Аргентины, Эквадора, Китая, Бразилии, Индии, Германии, Франции, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и других стран.

- Мы постепенно наращиваем количество иностранных студентов и укрепляем международные связи. Сейчас у нас обучаются более 900 человек из 65 стран, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.

В этом году в вузе на все направления подготовки — бакалавриат, специалитет и магистратура — предусмотрены 2626 мест за счет средств федерального бюджета и 104 места за счет средств областного бюджета. Всего же университет планирует зачислить более 4,2 тысяч абитуриентов как на бюджетные, так и на коммерческие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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