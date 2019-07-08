В Тольятти ранним утром тушили пожар в многоквартирном доме на улице Дзержинского
В здании горели домашние вещи
Фото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в понедельник, 8 июля, в доме № 19 на улице Дзержинского в Тольятти произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 5:18. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
- На место происшествия выезжали 22 пожарных и 7 единиц техники. По приезду они остановили, что горят домашние вещи на площади 9 квадратных метров. Потушить возгорание удалось уже в 5:29, - сообщили в оперативном ведомстве.
Насколько известно, эвакуация в здании не проводилась. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
ИСТОЧНИК KP.RU