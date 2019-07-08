Самарские спортсмены выиграли 4 медали на летней универсиаде в Италии
В итальянском Неаполе продолжается 30-я Всемирная летняя универсиада, в которой принимают участие семеро спортсменов из Самарской области. Они выступают в составе сборной России и уже успели отличиться на соревнованиях. Самарцы завоевали четыре медали разного достоинства.
- Пловец Александр Кудашев выиграл "золото" на дистанции 200 метров батерфляем. Его результат 1 минута 55,63 секунды. Ирина Кривоногова в кролевой эстафете 4 по 200 метров завоевала бронзовую медаль. В командном турнире по теннису две представительницы региона Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская тоже стали обладательницами бронзовых наград, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Напомним, что всего в универсиаде принимают участие более 8 тысяч спортсменов из 150 стран. Соревнования продлятся до 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU