2019-07-08T11:49:13+03:00
Спорт

Самарские спортсмены выиграли 4 медали на летней универсиаде в Италии

Атлеты из 63 региона отличились в соревнованиях по плаванию и настольному теннису
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В итальянском Неаполе продолжается 30-я Всемирная летняя универсиада, в которой принимают участие семеро спортсменов из Самарской области. Они выступают в составе сборной России и уже успели отличиться на соревнованиях. Самарцы завоевали четыре медали разного достоинства.

- Пловец Александр Кудашев выиграл "золото" на дистанции 200 метров батерфляем. Его результат 1 минута 55,63 секунды. Ирина Кривоногова в кролевой эстафете 4 по 200 метров завоевала бронзовую медаль. В командном турнире по теннису две представительницы региона Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская тоже стали обладательницами бронзовых наград, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, что всего в универсиаде принимают участие более 8 тысяч спортсменов из 150 стран. Соревнования продлятся до 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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