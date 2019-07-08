В Сызрани за последнюю неделю выросло число заразившихся кишечной инфекцией

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-08T12:13:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сызрани выросло число заразившихся острыми кишечными инфекциями. За последнюю неделю июня такой диагноз был поставлен 17 людям, а до этого количество заболевших составило 14 человек, пишет КТВ-Луч.

- Всего в Сызрани и Правобережье заразились различными кишечными инфекциями 20 человек, двое из них - в Сызранском районе и один - в Октябрьске. В это число попали и дети. Заболели 8 ребят, - приводит ресурс слова специалистов.

Чтобы снизить риск заболевания кишечными инфекциями или улучшить состояние уже заболевшего человека, медики советуют соблюдать диету. Чаще всего при подобных заболеваниях пациентам следует исключить "тяжелую" пищу, которая долго переваривается.

ИСТОЧНИК KP.RU