В Самаре монтажник упал с высоты 4 этажа и умер

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-08T12:23:47+03:00

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На минувшей неделе в Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. При падении с высоты 4 этажа погиб монтажник ООО «ГДЛ». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

- Несчастный случай произошел 4 июля при выполнении работ по утеплению фасада здания. В какой-то момент механизм подъема фасадного подъемника дал сбой и работник упал с высоты, - рассказали в ведомстве.

Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу, но медики не смогли ему помочь. Он скончался. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU