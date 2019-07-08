В Самаре монтажник упал с высоты 4 этажа и умер
Мужчина выполнял работы по утеплению фасада здания
Медики не смогли спасти упавшего с высоты рабочегоФото: Архив "КП"
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На минувшей неделе в Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. При падении с высоты 4 этажа погиб монтажник ООО «ГДЛ». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
- Несчастный случай произошел 4 июля при выполнении работ по утеплению фасада здания. В какой-то момент механизм подъема фасадного подъемника дал сбой и работник упал с высоты, - рассказали в ведомстве.
Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу, но медики не смогли ему помочь. Он скончался. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU