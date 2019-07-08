Активисты ОНФ поздравили жителей Самары с Днем семьи, любви и верности
Общественники записали ролик и песню в честь праздника [видео]
Активисты ОНФ записали песню в честь праздника семьиФото: Скриншот с видео
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В понедельник, 8 июля, отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот праздник — хороший повод, чтобы собраться всей семьей, проявить заботу о своих родных и близких.
В Самаре местные активисты Общероссийского народного фронта сделали видео со снимками своих семей и записали песню о любви. Таким образом они решили поздравить всех местных жителей с этим праздником.
Общественники предлагают всем жителям Самары и области поддержать их флешмоб и разместить фотографии из своих семейных архивов в социальных сетях с хештегом #семьяОНФ.
ОНФ поздравил жителей Самары с Днем семьи, любви и верности.
ИСТОЧНИК KP.RU