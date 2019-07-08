Активисты ОНФ поздравили жителей Самары с Днем семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-08T13:01:49+03:00

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В понедельник, 8 июля, отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот праздник — хороший повод, чтобы собраться всей семьей, проявить заботу о своих родных и близких.

В Самаре местные активисты Общероссийского народного фронта сделали видео со снимками своих семей и записали песню о любви. Таким образом они решили поздравить всех местных жителей с этим праздником.

Общественники предлагают всем жителям Самары и области поддержать их флешмоб и разместить фотографии из своих семейных архивов в социальных сетях с хештегом #семьяОНФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/718953" frameborder="0"></iframe> ОНФ поздравил жителей Самары с Днем семьи, любви и верности.

ИСТОЧНИК KP.RU