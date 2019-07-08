2019-07-08T13:21:08+03:00
Дом. Семья

“Прячьте резину от хорьков!”: самарские ветврачи нашли в кишечнике хорька деталь от гладильной доски

Животное могло умереть, но помощь пришла вовремя
Евгения ВАСИНА
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Хорьки очень любят резину!Хорьки очень любят резину!Фото: Архив "КП"
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- Хорь - хищники и те еще проказники, но в последнее время стало модным содержать их дома. Они интересные, игривые и очень любят резину, - рассказывает корреспонденту “КП-Самара” ведущий ветеринарный врач городской ветеринарной клиники на улице Фадеева, хирург Наталья Фурсова. - Если дома есть хорек, нужно спрятать все резиновые вещи - тапочки, детские игрушки, всё!

Однажды в ветклинику девушка принесла домашнего хорька. Хозяйка знала особенности этих животных, хорошо ухаживала, но любимец заболел.

- У животного отмечались спазмы пищеварительной системы, он отказывался от еды и воды. После первичного осмотра мы отправили его на рентген, - вспоминает Наталья Фурсова. - Рентген показал инородное тело в кишечнике. Мы приступили к операции.

Каким же было удивление ветеринарного врача и хозяйки, когда в кишечнике хорька оказалась деталь от гладильной доски.

- Эта резиновая прокладка используется для фиксации ножек. Она находится под гладильной поверхностью. Как хорек ее оторвал - загадка, - недоумевает Наталья Фурсова.

В городской ветеринарной клинике есть все необходимое оборудование и самые опытные ветеринарные врачи, готовые помочь даже экзотическим животным. Работает ветклиника на улице Фадеева, 47 круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581

Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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