2019-07-08T13:23:35+03:00
Спорт

ХК «Лада» начнет сезон ВХЛ серией из 7 домашних матчей

Откроет регулярный чемпионат тольяттинская команда областным дерби с ЦСК ВВС
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

Стал известен календарь ВХЛ – Кубка Шелкового пути на сезон 2019/2020. Он выложен на официальном сайте лиги. При этом в ВХЛ произошли изменения – из-за увеличения количества участников, команды распределили на две конференции и четыре дивизиона. Учитывали географическое положение клубов.

- Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами своего дивизиона и своей конференции. Также, все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами других дивизионов другой конференции согласно утвержденной структуре.

Дополнительно все команды проводят по три «домашних» и три «гостевых» матча с командами своего дивизиона. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (по 26 — на своем поле и поле соперника), - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Тольяттинская «Лада» начнет сезон домашней серией. Первая игра регулярного чемпионата пройдет 6 сентября. Соперник – самарский ЦСК ВВС. 10 сентября тольяттинцы примут «Рязань», 12 сентября – «Дизель», 15 сентября – «Буран», 17 сентября – «Тамбов», 25 сентября - «Барс», 27 сентября – «Торпедо-Горький».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре безработный ульяновец по утрам отбирал у женщин золотые украшения
Крышу оккупировали подростки: самарцы требуют закрыть доступ в недострой на пересечении Врубеля и Гая
“Прячьте резину от хорьков!”: самарские ветврачи нашли в кишечнике хорька деталь от гладильной доски
Активисты ОНФ поздравили жителей Самары с Днем семьи, любви и верности
В Самаре монтажник упал с высоты 4 этажа и умер
В Сызрани за последнюю неделю выросло число заразившихся кишечной инфекцией
Самарские спортсмены выиграли 4 медали на летней универсиаде в Италии
В Тольятти ранним утром тушили пожар в многоквартирном доме на улице Дзержинского
В Самарский университет пытаются поступить более 100 абитуриентов из Германии, Эквадора и Бразилии
Италия, Испания и Франция за одно путешествие: до 4 августа самарцы могут забронировать круиз по привлекательной цене
В Тольятти из-за шествия выпускников перекроют движение по нескольким дорогам
В Самаре определились с местом под размещение нового бассейна в Куйбышевском районе
Дожди задержатся в Самарской области до середины недели
В Самаре мужчина заплатил 45 тысяч рублей, чтобы продать свой автомобиль
Мохаммед Рабиу не будет выступать за «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем
Студенты СМК признаны лучшими пожирателями незаконной рекламы в Советском районе
В Самарской области пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери
В Самаре объявили конкурсы на посты глав Куйбышевского и Промышленного районов
В поселке Шмидта на месте заброшенного кинотеатра предложили сделать центр досуга
В Самаре трое разбойников с пневматическим пистолетом ограбили девушку и мужчину на Гагарина
В Самаре ВАЗ-2109 влетел в полицейскую "Ниву", водитель "девятки" пытался сбежать с места происшествия
"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в Австрии, победный гол на счету воспитанника самарского футбола
"Царь реки пришел": в Самарской области рыболов поймал гигантского сома с человеческий рост