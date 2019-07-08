ХК «Лада» начнет сезон ВХЛ серией из 7 домашних матчей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-08T13:23:35+03:00

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Стал известен календарь ВХЛ – Кубка Шелкового пути на сезон 2019/2020. Он выложен на официальном сайте лиги. При этом в ВХЛ произошли изменения – из-за увеличения количества участников, команды распределили на две конференции и четыре дивизиона. Учитывали географическое положение клубов.

- Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами своего дивизиона и своей конференции. Также, все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами других дивизионов другой конференции согласно утвержденной структуре.

Дополнительно все команды проводят по три «домашних» и три «гостевых» матча с командами своего дивизиона. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (по 26 — на своем поле и поле соперника), - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Тольяттинская «Лада» начнет сезон домашней серией. Первая игра регулярного чемпионата пройдет 6 сентября. Соперник – самарский ЦСК ВВС. 10 сентября тольяттинцы примут «Рязань», 12 сентября – «Дизель», 15 сентября – «Буран», 17 сентября – «Тамбов», 25 сентября - «Барс», 27 сентября – «Торпедо-Горький».

ИСТОЧНИК KP.RU