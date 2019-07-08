В Самаре безработный ульяновец по утрам отбирал у женщин золотые украшения

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-08T14:00:25+03:00

Молодой человек за 1,5 недели успел ограбить четырех женщин Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В Самаре полицейские поймали серийного грабителя женщин. Преступник за последние полторы недели успел наследить в трех районах города. Действовал он всегда в утреннее время.

- Молодой человек подбегал к женщинам и скрывал с них золотые украшения. Преступления были совершены в Кировском, Промышленном и два раза в Железнодорожном районах. Установить приметы подозреваемого удалось благодаря опрошенным свидетелям и записям с камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый за мошенничество 22-летний житель Ульяновска. По фактам случившегося были возбуждены четыре уголовных дела по статье «Грабеж». Сейчас полицейские продолжают их расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/718996" frameborder="0"></iframe> Самарские полицейские поймали серийного похитителя женских цепочек.

ИСТОЧНИК KP.RU