2019-07-08T14:00:25+03:00
Происшествия

В Самаре безработный ульяновец по утрам отбирал у женщин золотые украшения

Молодого человека подозревают в четырех эпизодах грабежа [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек за 1,5 недели успел ограбить четырех женщинМолодой человек за 1,5 недели успел ограбить четырех женщинФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские поймали серийного грабителя женщин. Преступник за последние полторы недели успел наследить в трех районах города. Действовал он всегда в утреннее время.

- Молодой человек подбегал к женщинам и скрывал с них золотые украшения. Преступления были совершены в Кировском, Промышленном и два раза в Железнодорожном районах. Установить приметы подозреваемого удалось благодаря опрошенным свидетелям и записям с камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый за мошенничество 22-летний житель Ульяновска. По фактам случившегося были возбуждены четыре уголовных дела по статье «Грабеж». Сейчас полицейские продолжают их расследование.

Самарские полицейские поймали серийного похитителя женских цепочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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