В Самаре безработный ульяновец по утрам отбирал у женщин золотые украшения
В Самаре полицейские поймали серийного грабителя женщин. Преступник за последние полторы недели успел наследить в трех районах города. Действовал он всегда в утреннее время.
- Молодой человек подбегал к женщинам и скрывал с них золотые украшения. Преступления были совершены в Кировском, Промышленном и два раза в Железнодорожном районах. Установить приметы подозреваемого удалось благодаря опрошенным свидетелям и записям с камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый за мошенничество 22-летний житель Ульяновска. По фактам случившегося были возбуждены четыре уголовных дела по статье «Грабеж». Сейчас полицейские продолжают их расследование.
Самарские полицейские поймали серийного похитителя женских цепочек.
ИСТОЧНИК KP.RU