В Самаре возобновляется движение троллейбусов № 6

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-08T14:27:35+03:00

Пока они будут ходить по укороченному маршруту

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В Самаре возобновляется движение троллейбуса № 6. Со вторника, 9 июля, он вновь вернется на улицы города, но пока будет курсировать по укороченному маршруту.

- Из-за закрытия улицы Шоссейной троллейбус № 6 будет ходить от Губернского рынка до Хлебозавода № 3. Добро пожаловать на борт! - сообщили в Твиттере представители трамвайно-троллейбусного управления Самары.

Напомним, что в минувшие выходные в областной столице также возобновили движение троллейбуса № 16. С 6 июля он снова ходит от Губернского рынка до 6-го причала.

ИСТОЧНИК KP.RU