Пополнили парк техники: самарских связистов снабдили двумя автономными мобильными командными пунктами

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-08T14:47:09+03:00

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Связистам 2-й общевойсковой армии ЦВО, которые дислоцируются в Самарской области, получили два автономных мобильных командных пункта АПЕ-5. Технику передали по Гособоронзаказу.

- Эти комплексы представлены на базе автомобиля «КамАЗ». Они включают автоматизированные рабочие места для командного состава армии, которые объединены в одну локальную сеть. АПЕ-5 оснащены защищенным каналом связи, спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации и электрогенераторами, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Как отмечают военные, благодаря этим комплексам время на развертывание командного пункта армии должно сократиться в 2 раза. Коме того, они позволят значительно повысить качество обмена информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU