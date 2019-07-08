2019-07-08T15:24:47+03:00
Общество

Решили вспомнить лучшие моменты: в Самаре на улице Куйбышева пройдет карнавал в честь ЧМ-2018

Горожан ждут выступления танцоров, музыкантов, уличных артистов и ходулистов
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре устроят карнавал через год после окончания чемпионата мира по футболуВ Самаре устроят карнавал через год после окончания чемпионата мира по футболуФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В эту субботу, 13 июля, в 18:00 в Самаре на пешеходной улице Куйбышева вновь пройдет масштабный карнавал. Его решили провести в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы напомнить горожанам самые яркие моменты этого праздника.

- Танцевально-карнавальный парад пройдет по улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. В нем примут участие танцоры, музыканты, уличные театры, мимы и ходулисты. Также парад украсят 12 ростовых кукол «Матрешки ЧМ», на которых изображены самые узнаваемые символы стран-участниц ЧМ, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Помимо карнавала в этот субботний вечер самарцев будут ждать еще и выступления лучших коллективов города, творческие интерактивные программы и танцевальные мастер-классы. Они пройдут с 19:00 до 21:00 на трех концертных площадках: на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской, в сквере «Три вяза» на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской, около Дома промышленности.

Также 13 июля в 19:00 на летней эстраде Струковского сада презентуют книгу-альбом «Самара в игре» - подробный фото-дневник ЧМ-2018. Кроме того, там покажут фильм, посвященный этому футбольному празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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