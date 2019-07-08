Теперь будут ходить днем: в Самаре изменили график движения автобусов № 36

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-08T16:01:55+03:00

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В Самаре решили скорректировать график движения автобуса № 36, который ходит от совхоза Рубежное до Хлебной площади. Теперь этот маршрут будет работать не только в утреннее и вечернее время, но еще и с 12:30 до 16:30.

- На минувшей неделе автобусы № 36 начали ездить в дневное время по короткому маршруту. Ходят они по следующему расписанию: 11:31, 12:47, 14:03 «совхоз Рубежное — улица Бакинская» и 12:09, 13:25 «улица Бакинская — совхоз Рубежное», - сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз».

Напомним, что ранее автобусы по этому маршруту двигались только до 12:30, а потом возобновляли движение с 16:30. Как отмечают представители перевозчика, в эти периоды времени автобусы будут и дальше курсировать по установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU