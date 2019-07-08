2019-07-08T16:04:12+03:00
Общество

В парке Гагарина в Самаре прошла очередная профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить»

Свой статус узнали около 100 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Акция была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.Акция была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.
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В Самаре в парке Гагарина в воскресенье, 7 июля, прошла очередная профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Она была приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Свой ВИЧ-статус за два часа работы мобильной лаборатории узнали около 100 человек.

- Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне, - рассказали в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД. - Как объясняют медики, отрицательный результат означает, что на данный момент ВИЧ-инфекция в организме отсутствует. Положительный тест сигнализирует, что необходимо дополнительно сделать анализ крови на ВИЧ в стационарной лаборатории СПИД-центра.

Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции

Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции

Пройти тест на ВИЧ можно не только во время выездных мероприятий, но в любой другой день. Где можно это сделать в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, смотрите на сайте СПИД-центра в разделе «Узнай свой статус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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