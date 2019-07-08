Впервые на новой сцене: «СамАрт» приглашает на премьеру спектакля «Горе от ума»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-08T16:36:18+03:00

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Артисты выйдут на третью площадку театра «СамАрт» 10 и 11 июля в 18:00, чтобы показать премьерный спектакль по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума».

Как сообщили в театре, зрителей удивят масштабные декорации, исторические костюмы, а на сцене будет вся труппа театра.

- Оформляет «Горе от ума» известный театральный художник Кирилл Данилов, это его пятый спектакль в театре «СамАрт». Художник по костюмам, Янина Кремер, сотрудничает с Самарским ТЮЗом впервые. Художник по свету – заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург – пишет световую партитуру для «СамАрта» уже в восьмой раз. Художники премьерного спектакля задействуют новое световое оборудование, механизмы, позволяющие использовать декорации из любого материала и любого размера, - заявили в театре.

Премьеру спектакля «Горе от ума» выпускает один из лучших режиссеров страны, народный артист России Александр Кузин. Это одиннадцатая постановка мастера в Самарском ТЮЗе.

Чацкого в спектакле сыграют заслуженный артист Самарской области Павел Маркелов и актер Ярослав Тимофеев. В роли Фамусова на сцену выйдут заслуженный артист России, народный артист Самарской области Сергей Захаров и актер Игорь Рудаков. Софью сыграет ведущая актриса «СамАрта» Мария Феофанова.

ИСТОЧНИК KP.RU