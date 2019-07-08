«Ростелеком» предлагает студентам принять участие в онлайн-соревнованиях по информационной безопасности
«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» проведут для студентов вузов (возраст - от 18 до 22 лет) всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень». Сильнейшие студенты примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
- В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и «Ростелеком» реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия «школа - вуз – работодатель», которая позволит взрастить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как «Сириус», - отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке ИБ, - рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Запланированы два этапа состязаний. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности. Он продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.
Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.
На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.
Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики.
Чтобы принять участие в соревнованиях, надо зарегистрироваться на сайте до 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU