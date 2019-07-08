Прирученные животные и семейный квест: в Самарском зоопарке отметили День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-08T18:30:11+03:00

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В Самарском зоопарке с размахом ответили День семьи, любви и верности. По традиции в этот день в зоопарке стал максимально семейным

- Мы провели семейный квест, в котором нужно было выполнить 6 заданий: разгадать загадки, поймать рыбок, спеть песню или рассказать стих о животном, растении, ответить на вопросы викторины, определить по картинке название животного. Также гостям зоопарка мы предложили найти гнездо птицы, определить по перьям, коже, зубам и яйцам кому они принадлежат, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Алена Киреева.

Животные были не против общенияФото: предоставлено зоопарком

Самым юным гостям в этот делали аквагрим, на их лицах нарисовали мордочки животных. В конце праздника посетители пообщались с прирученным животными. Скунс Кокоша, варан Варис, козлята Пончиком и Рыжиком, питон Мурзик и волчонком Ясным, а также другие животные предстали перед гостями во всей своей красе.

ИСТОЧНИК KP.RU