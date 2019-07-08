Злачных мест в Тольятти становиться меньше: киоски в районе остановки "Речной вокзал" демонтируют

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-08T21:01:30+03:00

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В Тольятти ликвидируют торговые павильоны в районе остановки «Речной вокзал». Как сообщил глава Комсомольского района Артем Анисимов корреспондентам «КП-Самара», уже демонтировали киоск, по продаже пива и ещё один объект разбирают.

- Как раз сейчас продолжается демонтаж двухэтажного торгового павильона. От жителей поступало много жалоб, в основном по этому объекту, - рассказал Артем Анисимов. - По обоим объектам есть решение суда.

Объекты торговли не имели разрешительные документы и по решению суда будут ликвидированы.

Фото Артема АнисимоваФото: Личный архив героя публикации

Напомним, недавно неподалеку от остановки «Речной вокзал» был открыт новой сквер «Маяк», что, вероятно, и побудило администрацию демонтировать непрезентабельные объекты торговли. Местные жители давно уже жаловались, что павильоны, которые портят вид города и привлекают маргиналов.

ИСТОЧНИК KP.RU