2019-07-08T20:54:14+03:00
Спорт

Самарские легкоатлеты стали победителями Всероссийских соревнований «Мемориал Знаменских»

За медали турнира поборолись 350 ведущих легкоатлетов страны
Евгения ВАСИНА
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Фото предоставлено ЦСКА/СамараФото предоставлено ЦСКА/Самара
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Накануне в Жуковском, на стадионе «Метеор» завершился 61-й турнир «Мемориал Знаменских». В соревнования участвовали 350 ведущих легкоатлетов России. Среди них были даже победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.

Отлично себя показали на соревнования спортсмены из Самарской области. В беге на 400 м с барьерами у женщин победила Валерия Андреева, спортсменка Самарского филиала ЦСКА. Она преодолела дистанцию за 56.32 сек. «Серебро» с результатом 57.42 сек у Елены Зуйкевич. Замкнула тройку призеров Ирина Колесниченко – 57.47 сек.

У мужчин дистанцию 400 м первым преодолел также спортсмен ЦСКА/Cамара Андрей Галацков. На это у него ушло – 46.90 сек. Вторым на финише был Михаил Филатов – 47.43 сек. «Бронза» у Антона Балыкина – 47.49 сек.

И на дистанции 100 м у женщин лучшей оказалась наше легкоатлетка. Спортсмен-инструктор ЦСКА/Самара Анастасия Николаева преодолела данное расстояние за 13.36 сек. Второй к финишу пришла Ирина Манакова – 13.54 сек. Третья – Екатерина Блескина – 13.58 сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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