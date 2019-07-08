Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс

СЕГОДНЯ 22:36 2019-07-08T22:37:59+03:00

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Два очень важный туристических проекта, обсудили в понедельник 8 июля губернатор и глава Жигулевска.

Речь шла о социально-экономическое развитие Жигулевска и реализацию национальных туристских проектов. Так сел Ширяево может стать центром событийного туризма. До 1 августа на эту тему пройдут встречи с представителями профильных министерств для детальной проработки проекта и уточнения путей его реализации

Еще один проект – горнолыжный комплекс на горе Отважная.

Как отметил глава Жигулевска Дмитрий Холин, проект проработан, определены возможные маршруты прохождения трасс, размещение отеля и инфраструктуры. Сейчас идет поиск инвесторов.

Фото: Департамент информационной политики Самарской областиФото: соцсети

- В ходе встречи, кроме представления проектов, удалось получить у губернатора поручения на ряд обращений, которые помогут в развитии города, а 12 июля начинаем отработку проектов у заместитель председателя области, - написал по итогам встречи Дмитрий Холин и добавил, - ко готов соучаствовать в работе присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU