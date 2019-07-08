Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс
Два очень важный туристических проекта, обсудили в понедельник 8 июля губернатор и глава Жигулевска.
Речь шла о социально-экономическое развитие Жигулевска и реализацию национальных туристских проектов. Так сел Ширяево может стать центром событийного туризма. До 1 августа на эту тему пройдут встречи с представителями профильных министерств для детальной проработки проекта и уточнения путей его реализации
Еще один проект – горнолыжный комплекс на горе Отважная.
Как отметил глава Жигулевска Дмитрий Холин, проект проработан, определены возможные маршруты прохождения трасс, размещение отеля и инфраструктуры. Сейчас идет поиск инвесторов.
Фото: Департамент информационной политики Самарской областиФото: соцсети
- В ходе встречи, кроме представления проектов, удалось получить у губернатора поручения на ряд обращений, которые помогут в развитии города, а 12 июля начинаем отработку проектов у заместитель председателя области, - написал по итогам встречи Дмитрий Холин и добавил, - ко готов соучаствовать в работе присоединяйтесь!
ИСТОЧНИК KP.RU