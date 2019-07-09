В Самарской области на берегу Волги нашли 5 незаконных построек

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-09T08:00:01+03:00

2 объекта обнаружились на территории нацпарка "Самарская Лука", а еще три - в Самаре

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В Самарской области вновь обследовали берег Волги на предмет незаконных построек. На этот раз проверялась территория от поселка Гранный до стрелки реки Сок и теперь ревизорам удалось найти подобные объекты. По словам министра строительства региона Евгения Чудаева, были выявлены 5 построек, возведение которых, предположительно, ведется с нарушением водного и природоохранного законодательства.

- 2 объекта обнаружены на территории нацпрака "Самарская Лука". Там на базах отдыха "Сосенки" и "Вольница" возводились дома для отдыха и проживания, а также сооружения берегоукрепления. Работы приостановили до выяснения всех обстоятельств и проверки документов, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Еще три постройки проверяющие нашли в Промышленном и Кировском районе Самары. Глава региона поручил мэру Елене Лапушкиной вести по данным фактам постоянный контроль.

- Устанавливайте дежурство, останавливайте любые виды работ, - потребовал Дмитрий Азаров.

Также губернатор поручил главе минстроя продолжить проверку береговой полосы Волги и других водоемов, в том числе в районе Тольятти и Сызрани. Дмитрий Азаров предложил для установления полной картины сначала обследовать в регионе все реки, а уже потом заняться ревизией других водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU