Подготовка к зиме: в Самаре до конца лета обновят 449 крыш и переложат 7,5 тысяч п.м. теплосетей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-09T08:23:17+03:00

Почти все подготовительные работы в городе выполнены уже на 50%

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Лето в самом разгаре, а в Самаре уже вовсю идет подготовка к предстоящей зиме: теплоэнергетики перекладывают трубы, а строители ремонтирую кровли домов. По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, все работы ведутся в соответствии с графиком, но мэр Самары Елена Лапушкина все равно попросила не расслабляться.

- Убедительно прошу не расслабляться. Особое внимание хочу обратить на необходимость качественного и своевременного ремонта кровель, поскольку этот вопрос особенно волнует многих жителей. Контроль за проведением работ не ослаблять, главам районов нужно активнее общаться с УК. В начале сентября все объекты должны быть проверены и подготовлены к работе в осенне-зимний период, - поручила глава Самары Елена Лапушкина.

Отметим, что теплоэнергетики уже выполнили почти 50% работ по перекладке труб, запланированных на этот год. Всего заменят - 7,5 тысяч погонных метров теплосетей. Сейчас специалисты ремонтируют 15 участков. Работы завершат до середины июля. Кроме того, к зиме подготовили 50% городских котельных.

Также сейчас идет проверка состояния высоковольтных линий электропередач. Осталось обследовать 47% электросетей. Что касается ремонта крыш жилых домов, то эти работы будут завершены до конца августа. Сейчас специалисты обновили 117 крыш из 449 запланированных. Кроме того, в многоквартирных домах проверяют системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU