В Самаре в парке Гагарина упавшая ветка едва не покалечила двух женщин с младенцами

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-09T08:39:21+03:00

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В понедельник, 8 июля, около 16 часов в Самаре в парке имени Юрия Гагарина произошло ЧП. Там огромная ветка упала на лавочку, где сидели две женщины с детскими колясками. Об этом в соцсетях написала одна из них.

- Мы в месте с подругой и двумя младенцами 2-х и 4-х месяцев в колясках сидели на лавочке, когда услышали треск дерева и крики прохожих. К счастью, мы успели вовремя среагировать, однако одна коляска перевернулась вместе с ребенком! Благо все обошлось, и дети не пострадали. Прошу проверить аварийные деревья в парке и принять меры для безопасности людей, - написала самарчанка в Твиттере.

На обращение женщины отреагировали представители МАУ «Парки Самары». Они заверили, что обязательно примут все необходимые меры и проведут дополнительное обследование деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU