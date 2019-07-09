2019-07-09T09:40:52+03:00
Происшествия

В Тольятти росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Мужчину начали искать после того ,как он не явился в суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бдительные росгвардейцы разыскали находившегося в розыске злоумышленникаБдительные росгвардейцы разыскали находившегося в розыске злоумышленникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Автозаводской район Тольятти, заметили на Московском проспекте подозрительного мужчину. По приметам он был похож на преступника, который недавно украл велосипед. При проверке выяснилось, что пешеход находится в федеральном розыске.

- Задержанным оказался 46-летний мужчина. Стражи порядка разыскивали его, потому что он не явился в суд, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Патрульные задержали тольяттинца, а потом передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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