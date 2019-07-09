В Тольятти росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-09T09:40:52+03:00

Мужчину начали искать после того ,как он не явился в суд

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На днях сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Автозаводской район Тольятти, заметили на Московском проспекте подозрительного мужчину. По приметам он был похож на преступника, который недавно украл велосипед. При проверке выяснилось, что пешеход находится в федеральном розыске.

- Задержанным оказался 46-летний мужчина. Стражи порядка разыскивали его, потому что он не явился в суд, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Патрульные задержали тольяттинца, а потом передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU