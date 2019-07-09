2019-07-09T10:00:05+03:00
Экономика

В Тольятти состоялось ежегодное собрание дилеров «АКОМ»

В мероприятии приняли участие представители более 40 дилерских компаний и руководство группы компаний «АКОМ» во главе с Президентом Н.М. Игнатьевым
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4-5 июля в Тольятти состоялось традиционное собрание дилеров компании «АКОМ» - неизменного лидера по объемам производства и продаж аккумуляторных батарей в России. В мероприятии приняли участие представители более 40 дилерских компаний и руководство группы компаний «АКОМ» во главе с Президентом Н.М. Игнатьевым.

Деловая программа собрания началась с представления результатов деятельности компании за прошедший год. Также были озвучены планы по развитию производства «АКОМ» на ближайшие годы. Особое внимание участники уделили обсуждению новых каналов сбыта, программ маркетингового продвижения продуктов завода, инструментов стимулирования продаж, вопросов повышения клиентского сервиса.

Большой резонанс вызвали презентации новых продуктов и разработок группы компаний «АКОМ», таких как: развитие технологии EFB и AGM, запуск собственной идентификации батарей, подключение партнеров и территорий к интернет-магазину «АKOM.MARKET».

Традиционно программа собрания дилеров совмещала в себе официальную часть с культурной программой, что позволило участникам мероприятия не только пообщаться с первыми руководителями Группы компаний «АКОМ», но и отдохнуть, познакомившись с достопримечательностями города. Участники мероприятия посетили конвейер «АВТОВАЗ», стопроцентным поставщиком которого уже много лет является компания «АКОМ». С большим эмоциональным подъемом прошли товарищеские соревнования по пейнтболу, в которых участники продемонстрировали блестящую работу в команде, единство духа и сплоченность в стремлении к общей цели. Победители были награждены медалями и кубками от компании «АКОМ». Торжественным финалом собрания стал гала-ужин, во время которого лучшим партнерам по итогам года вручили памятные дипломы. В честь гостей над Волгой прогремел красочный салют.

Эффективный диалог, обмен лучшими дилерскими практиками, конструктивные решения и договоренности, принятые в ходе собрания – все это является инвестицией в дальнейшее успешное сотрудничество. «АКОМ» искренне благодарит своих партнеров за плодотворный труд и желает новых достижений в новом сезоне!

ИСТОЧНИК KP.RU

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