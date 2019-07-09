Экс-министр транспорта Самарской области стал членом Общественной палаты региона

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-09T10:03:24+03:00

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Ряды членов Общественной палаты Самарской области пополнил бывший министр транспорта региона Борис Ардалин, который сейчас является председателем совета регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитания молодежи «Воспитанники Комсомола – Мое Отечество».

- Борис Ардалин был выбран по итогам тайного голосования. Пополнить число членов Общественной палаты было решено после того, как 12 июня ушел из жизни член палаты, президент СамГТУ Владимир Калашников, - сообщили в пресс-службе организации.

Борису Ардалину 68 лет. Свой трудовой путь он начал в 1973 году с должности мастера в Тольяттинском монтажном управлении треста «Волгосантехмонтаж». С 1982 года по 1990 год он был первым секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ. В 1990-е годы занимался бизнесом. В 1998-2006 годах Борис Ардалин работал председателем правления, а затем президентом Торгово-промышленной палаты Самарской области. В 2006-2007 годах он был министром транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU