2019-07-09T10:03:24+03:00
Общество

Экс-министр транспорта Самарской области стал членом Общественной палаты региона

Бориса Ардалина избрали на место скончавшегося президента Самарского политеха Владимира Калашникова
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Общественная палата Самарской областиФото: Общественная палата Самарской области
Изменить размер текста:

Ряды членов Общественной палаты Самарской области пополнил бывший министр транспорта региона Борис Ардалин, который сейчас является председателем совета регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитания молодежи «Воспитанники Комсомола – Мое Отечество».

- Борис Ардалин был выбран по итогам тайного голосования. Пополнить число членов Общественной палаты было решено после того, как 12 июня ушел из жизни член палаты, президент СамГТУ Владимир Калашников, - сообщили в пресс-службе организации.

Борису Ардалину 68 лет. Свой трудовой путь он начал в 1973 году с должности мастера в Тольяттинском монтажном управлении треста «Волгосантехмонтаж». С 1982 года по 1990 год он был первым секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ. В 1990-е годы занимался бизнесом. В 1998-2006 годах Борис Ардалин работал председателем правления, а затем президентом Торгово-промышленной палаты Самарской области. В 2006-2007 годах он был министром транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси
В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг
«Крылья Советов» не стали выкупать Гасилина у «Томи»
В Тольятти арестовали яхту мошенника из Москвы, который похитил 714 млн рублей
Главный тренер гандбольной «Лады» Алексей Алексеев рассказал, кем намерен заменить Дарью Дмитриеву
В Тольятти водитель на «Калине» сбил во дворе 16-летнюю девушку и уехал
Житель Новокуйбышевска выловил сома-гиганта весом в 93 килограмма
В Самарской области Daewoo Nexia опрокинулась в кювет: пострадали женщина и двое детей
В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух членов ОПГ с 208 г героина
В Тольятти состоялось ежегодное собрание дилеров «АКОМ»
Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может переехать в итальянскую Серию А
На проспекте Ленина в Самаре встали трамваи
В Тольятти росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Билеты на матч "Крылья Советов" - ЦСКА 14 июля на "Самара Арене": цены, где купить
В Самаре в парке Гагарина упавшая ветка едва не покалечила двух женщин с младенцами
Подготовка к зиме: в Самаре до конца лета обновят 449 крыш и переложат 7,5 тысяч п.м. теплосетей
В Самарской области на берегу Волги нашли 5 незаконных построек
И грянет гром: синоптики обещают грозу и порывистый ветер в Самарской области 9 июля
Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс
Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!