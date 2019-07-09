Экс-министр транспорта Самарской области стал членом Общественной палаты региона
Ряды членов Общественной палаты Самарской области пополнил бывший министр транспорта региона Борис Ардалин, который сейчас является председателем совета регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитания молодежи «Воспитанники Комсомола – Мое Отечество».
- Борис Ардалин был выбран по итогам тайного голосования. Пополнить число членов Общественной палаты было решено после того, как 12 июня ушел из жизни член палаты, президент СамГТУ Владимир Калашников, - сообщили в пресс-службе организации.
Борису Ардалину 68 лет. Свой трудовой путь он начал в 1973 году с должности мастера в Тольяттинском монтажном управлении треста «Волгосантехмонтаж». С 1982 года по 1990 год он был первым секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ. В 1990-е годы занимался бизнесом. В 1998-2006 годах Борис Ардалин работал председателем правления, а затем президентом Торгово-промышленной палаты Самарской области. В 2006-2007 годах он был министром транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU