2019-07-09T10:16:59+03:00
Происшествия

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух членов ОПГ с 208 г героина

Мужчин подозревают в организации канала поставки наркотических средств
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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Сотрудники ФСБ поймали двоих членов одной из организованных преступных групп Сызрани. Их задержали с поличным по подозрению к организации канала поставки наркотиков на территории региона.

- У задержанных были найдены 208 грамм героина. Эти наркотики один из мужчин незаконно приобрел в Сызрани через тайник-закладку, а потом планировал сбыть, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Силовики передали все собранные материалы в МУ МВД России "Сызранское" для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье "Покушение на незаконных сбыт наркотических средств". Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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