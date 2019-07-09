2019-07-09T10:53:46+03:00
Общество

Житель Новокуйбышевска выловил сома-гиганта весом в 93 килограмма

Замеры показали, что в длину рыбина успела вымахать до 238 сантиметров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: podmarevsaФото: podmarevsaФото: Instagram.com
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У 45-килограммового сома, которого в минувшие выходные поймал житель Самарской области Дмитрий Бабкин, появился достойный конкурент. Сегодня, 9 июля, стало известно, что более крупная удача улыбнулась другому рыбаку из 63 региона. Житель Новокуйбышевска Сергей Подмарев выловил почти 100-килограммового сома.

- Официальные данные: длина рыбины 238 сантиметров, а вес — 93 килограмма, - написал мужчина на своей странице в Инстаграме и приложил фото в качестве доказательства.

Каким образом и где именно рыбак выловил такой огромный трофей, не уточняется. Зато его подписчики уже начали выстраиваться в очередь на шашлык из царь-рыбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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