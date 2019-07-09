В Тольятти водитель на «Калине» сбил во дворе 16-летнюю девушку и уехал

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-09T11:12:51+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, который сбил подростка и уехал в неизвестном направлении. ДТП произошло в минувшее воскресенье, 7 июля, примерно в 19:30 в районе дома № 5 на улице Победы.

- Водитель, двигаясь, предположительно, на автомобиле «Лада Калина» (хэтчбек) темного цвета по жилой зоне со стороны бульвара 50 лет Октября в направлении улицы Радищева, сбил 16-летнюю девочку, а потом скрылся, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом в отдел ГИБДД Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61 или обратится по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU