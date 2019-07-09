Главный тренер гандбольной «Лады» Алексей Алексеев рассказал, кем намерен заменить Дарью Дмитриеву

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-09T11:20:10+03:00

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Новый главный тренер женской гандбольной «Лады» дал первое интервью. В нем он рассказал о том, что собирается найти новых лидеров, и кто, по его мнению, может заменить ушедшую в ЦСКА Дарью Дмитриеву.

- Команда тут есть. Но важно, чтобы у нее появились свои новые лидеры. Пусть они даже будут созданы искусственно. Я никому не навязываю своего мнения, но считаю, что в любом коллективе необходимы люди, которым что-то больше позволяется в игре, чем остальным. Раньше таким человеком в «Ладе» была Дмитриева. Кто станет теперь? Может быть, Близнова. Возможно, Михайличенко. Пока не могу сказать конкретно, кто именно. Амплуа игрока не имеет при этом значения. Решетникова – неплохое приобретение. Допускаю, что лидером станет она, - приводит слова Алексеева пресс-служба «Лады».

Кроме того, главный тренер клуба назвал предполагаемый основной состав.

- Основной состав у меня в голове уже крутится, и я приблизительно его могу назвать: Решетникова, Никитина, Михайличенко, Близнова, Щербак, Фомина. Плюс новобранцы, плюс Гайдук, - отметил Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU