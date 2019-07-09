2019-07-09T11:33:46+03:00
Спорт

«Крылья Советов» не стали выкупать Гасилина у «Томи»

Футболист вернулся в расположение сибиряков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК "Томь"Фото: ФК "Томь"
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Нападающий «Томи» Алексей Гасилин не подошел «Крыльям Советов». Футболист вернулся в расположение сибиряков. Об этом сообщает Матч ТВ.

- У Гасилина в контракте есть опция выкупа, но самарцы ей не воспользовались. При этом «Крылья» по ходу сезона продолжат наблюдать за 23-летним футболистом, которого в «Томи» используют на месте крайнего полузащитника, - отмечают на сайте телеканала.

Напомним, Гасилин провел с «Крыльями» сбор в Австрии. За «Томь» в прошлом сезоне форвард провел 14 игр и отметился 3 забитыми мячами, в том числе в ворота «Уфы» в стыковой встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

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