В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-09T11:51:29+03:00

Следить за работой чиновников будет первый замруководителя администрации губернатора

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В Самарской области определили ответственного за контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Им назначили первого заместителя руководителя администрации губернатора региона Владимира Терентьева. Об этом сообщается в распоряжении областного правительства, опубликованном на официальном сайте.

- Владимиру Терентьеву предстоит заняться оценкой качества работы сотрудников многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, - говорится в документе.

Распоряжение за подписью и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова вступило в силу с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU