В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг
В Самарской области определили ответственного за контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Им назначили первого заместителя руководителя администрации губернатора региона Владимира Терентьева. Об этом сообщается в распоряжении областного правительства, опубликованном на официальном сайте.
- Владимиру Терентьеву предстоит заняться оценкой качества работы сотрудников многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, - говорится в документе.
Распоряжение за подписью и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова вступило в силу с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU