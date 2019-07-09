2019-07-09T12:23:23+03:00
Общество

«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси

Любители бардовских песен признались, что они без ума от хитов Олега Митяева и Тимы Белорусских
Анастасия ФИЛАТОВА
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В такси пассажиры предпочитают слушать Олега Митяева, Басту, "Ленинград" и "Сектор Газа"В такси пассажиры предпочитают слушать Олега Митяева, Басту, "Ленинград" и "Сектор Газа"Фото: Архив "КП"
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В Самарской области провели опрос среди гостей Грушинского фестиваля, который прошел с 4 по 7 июля, и узнали, песни каких исполнителей они предпочитают слушать в такси. Среди любителей бардовских песен оказались и те, кто не прочь покататься под музыку поп-артистов.

- Мы поинтересовались, с какой песней гости «Груши» согласились бы провести поездку, если бы в такси заела всего одна песня. Лидером стал хит Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». Также многие участники опроса выбрали песню Тимы Белорусских «Незабудка», - рассказали аналитики сервиса заказа такси «Ситимобил».

Как отмечают исследователи, гости фестиваля были бы не против «заслушать до дыр» в такси еще один хит Олега Митяева «Лето — это маленькая жизнь», а также песни групп «Ленинград», «Сектор Газа» и рэпера Басты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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