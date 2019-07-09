2019-07-09T13:59:53+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М

Она называется «М2М Контроль» и позволяет оптимизировать бизнес-процессы
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«Ростелеком» запустил услугу «М2М Контроль», которая позволяет дистанционно управлять сим-картами в устройствах и датчиках сети Machine-to-Machine (М2М, межмашинное взаимодействие) и оптимизировать бизнес-процессы при работе с IoT устройствами. Новое решение позволяет повысить эффективность и управляемость бизнеса.

Решение «Ростелекома» является неотъемлемой частью модернизации производств и перехода на новые цифровые технологии, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы компаний, предоставлять новые услуги и технологии, сокращать издержки и наращивать выручку как крупному, так и среднему и малому бизнесу.

- Как показывают последние исследования рынка в области интернета вещей, спрос на автоматизацию бизнес-процессов продолжает стремительно расти. Все больше компаний предлагают решения типа М2М клиентам самых разных масштабов: от небольших организаций с парой вендинговых автоматов - до крупных международных производственных компаний, - рассказывает директор по стратегическим проектам «Ростелекома» Данила Бурметьев. - Хочу отметить, что наша платформа «М2М Контроль» помимо базового набора функций управления данными предлагает совершенно новые возможности - позволяет создать базу для оптимизации бизнес-процессов любой компании.

«М2М Контроль» - уникальная услуга, которая помимо управления данными по технологии М2М, позволяет оптимизировать бизнес-процессы организации заказчика. Платформа услуги полностью находится на территории РФ, что позволяет предоставлять услуги крупному бизнесу и государству, которым важно территориальное расположение.

Кроме того, услуга позволяет оперативно изменять или запускать новый функционал под индивидуальные требования заказчиков, в том числе, в составе комплексных отраслевых решений. Благодаря гибкой и выгодной для заказчика ценовой политике подключить услугу можно на любой тарифный план «Ростелекома».

При подключении услуги «М2М Контроль» от «Ростелекома» всем клиентам предоставляется тестовый период в течение семи календарных дней, в течение которого абонентская плата не взимается. При подключении услуги на любой тариф «Ростелекома» до 30 сентября 2019 года, абонентская плата составит всего один рубль в месяц.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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