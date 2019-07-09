В Тольятти девушка проехала перекресток на «красный» и устроила ДТП с 5 пострадавшими

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-09T13:08:17+03:00

Авария произошла на пересечении улицы Революционной и Ленинского проспекта Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 8 июля, примерно в 19:40 на пересечении улицы Революционной и Ленинского проспекта в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили «Лада Калина» и ВАЗ-2112. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летняя девушка, двигаясь на «Калине» по улице Революционной в сторону улицы Фрунзе, проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «двенадцатую» под управлением 35-летнего мужчины, который ехал по Ленинскому проспекту, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали пять человек: водитель «Калины» получила травму головы, ее 5-летняя пассажирка — различные ушибы, 11-летняя девочка — травму головы, 58-летняя пассажирка «Калины» - травму руки, 61-летняя женщина — также травму руки. Всем им была оказана медицинская помощь. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU