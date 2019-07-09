2019-07-09T13:35:06+03:00
Общество

Самарский депутат попал в топ-100 самых богатых госслужащих России

Состояние Леонида Симановского позволило занять ему 35 строчку рейтинга
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Госдума РФФото: Госдума РФ
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Депутат Госдумы РФ от Самарской области Леонид Симановский попал в топ-100 самых богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes. Народный избранник занял 35 строчку рейтинга «Власти и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2019». Его состояние оценивается в 451,56 млн рублей.

- При составлении рейтинга учитывался совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми, - отмечают представители издания.

Напомним, Леониду Симановскому 69 лет. Он многие годы представляет партию «Единая Россия» в Госдуме. Работает заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Также депутат является деловым партнером олигарха Леонида Михельсона и владельцем 1,6% акций «Новатека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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