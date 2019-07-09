РПЛ: «У «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-09T13:56:42+03:00

«Оренбург» до сих пор не знает, где будет играть домашние матчи: на «Газовике» или «Самара Арене» (на фото). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Спортивный директор Российской Премьер-лиги Виктор Пышкин прокомментировал ситуацию с «Оренбургом» и Самарой. По его словам, пока стадион клуба «Газовик» не получит первую категорию, которая позволяет играть в РПЛ, «Оренбург» будет выступать в Самаре. Об этом сообщает «Чемпионат».

- На данный момент у «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов». Первые два тура Оренбург играет на выезде. Дома они только 28 июля. Время у них ещё есть, - сказал Пышкин.

Напомним, ранее Виктор Пышкин заявил, что «Оренбург» не будет играть в РПЛ на «Газовике» - он не соответствует регламенту по вместительности. Резервным стадионом у команды заявлена «Самара Арена».

Позже и.о. губернатора Оренбургской области Денис Паслер заявил, что встречался с президентом РФС Александром Дюковым и на этой встрече решилось, что «Оренбург» будет выступать на «Газовике».

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ИСТОЧНИК KP.RU