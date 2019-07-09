«Смертность среди ВИЧ-инфицированных снизилась»: Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первого полугодия 2019 года
Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первой половины года. За это время увеличилось число людей, прошедших тест на ВИЧ.
- За 6 месяцев этот показатель составил 12% или 382 тысячи человек, что на 16 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года, - отметили в СПИД-центре. - Чем больше случаев ВИЧ будет выявлено на ранней стадии, тем раньше человек сможет встать на учёт в СПИД-центр и начать лечение, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни. По данным СПИД-центра, ситуация по первичной заболеваемости стабилизировалась. Так на 1 июля в регионе выявлено около 1 450 новых случаев ВИЧ-инфекции. Примерно столько же было и в прошлом году.
Общее число людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека в Самарской области, увеличилось на 2%, это около 740 человек.
- Это связано со снижением смертности среди ВИЧ-инфицированных, увеличением охвата диспансерным наблюдением и лекарственной терапией, - отметили в СПИД-центре.
Иначе говоря, согласно данным СПИД-центра, люди с положительным ВИЧ-статусом в Самарском регионе получают необходимую медицинскую помощь, живут дольше и качественнее.
ИСТОЧНИК KP.RU