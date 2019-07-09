В Самаре появится мемориальная доска тренеру по велоспорту Владимиру Петрову
В Самаре откроют мемориальную доску выдающемуся тренеру по велоспорту, заслуженному тренеру СССР Владимиру Петрову. За годы своей работы он воспитал четырех Олимпийских чемпионов, 32 чемпионов мира и 479 чемпионов СССР.
- Ученики Владимира Петрова двадцать с лишним лет были лучшими в стране и завоевывали самые главные международные награды в любительском велоспорте. Он создал лучшую в СССР спортивную школу. А в 80-х годах вся сборная страны по велоспорту состояла только из куйбышевских велосипедистов, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.
Автором проекта выступил создатель памятника князю Григорию Засекину, скульптор Карен Саркисов. Мемориальную доску откроют в следующий четверг, 18 июля, в 15 часов. Разместится она на фасаде дома № 155 по улице Ново-Садовой.
ИСТОЧНИК KP.RU