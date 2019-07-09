2019-07-09T14:33:06+03:00
Общество

В Самаре появится мемориальная доска тренеру по велоспорту Владимиру Петрову

Табличку в честь выдающегося наставника повесят на доме на улице Ново-Садовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Владимир Петров воспитал не одно поколение чемпионов по велоспорту / Фото: samsud.ruВладимир Петров воспитал не одно поколение чемпионов по велоспорту / Фото: samsud.ru
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В Самаре откроют мемориальную доску выдающемуся тренеру по велоспорту, заслуженному тренеру СССР Владимиру Петрову. За годы своей работы он воспитал четырех Олимпийских чемпионов, 32 чемпионов мира и 479 чемпионов СССР.

- Ученики Владимира Петрова двадцать с лишним лет были лучшими в стране и завоевывали самые главные международные награды в любительском велоспорте. Он создал лучшую в СССР спортивную школу. А в 80-х годах вся сборная страны по велоспорту состояла только из куйбышевских велосипедистов, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Автором проекта выступил создатель памятника князю Григорию Засекину, скульптор Карен Саркисов. Мемориальную доску откроют в следующий четверг, 18 июля, в 15 часов. Разместится она на фасаде дома № 155 по улице Ново-Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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