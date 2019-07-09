В Самаре территорию возле лесопарка «Дубки» могут отдать под строительство частных домов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-09T15:58:49+03:00

Территорию в 11,5 тысяч кв. м могут застроить жилыми домами Фото: Архив "КП"

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Во вторник, 9 июля, в Самаре стартовали публичные слушания по поводу внесения изменений в правила застройки и землепользования города. Одна из корректировок касается территории, расположенной неподалеку от лесопарка «Дубки». Ее планируют застроить жилыми домами.

- 22 земельных участка площадью 11,5 тысяч квадратных метров, которые находятся в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза, планируется отдать под индивидуальное жилищное строительство, - говорится в документе, опубликованном на сейте администрации Самары.

Сейчас эти участки находятся в зоне Р-4 — это зона особо охраняемых природных территорий. Для того, чтобы отдать их под застройку, необходимо изменить зону на Ж-1, которая как раз и позволяет возводить частные дома. Высказать свое мнение и озвучить свои предложения насчет подобных изменений горожане смогут до 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU