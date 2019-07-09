СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-09T15:52:10+03:00

До этого футболист выступал за «Хапоэль» из Хайфы

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником сборной Молдавии Раду Гынсарем. Об этом сообщает Молдавская федерация футбола на своей странице в Facebook.

Гынсарю 27 лет. Предыдущим клубом в карьере молдованина был израильский «Хапоэль» из города Хайфа. До этого Раду Гынсарь выступал за молдавские «Академию», «Зимбру» и «Шериф». В составе сборной Молдавии футболист провел 28 игр и отметился 6 забитыми мячами. Вместе с «Крыльями» хавбек провел австрийский сбор.

Напомним, сезон для «КС» стартует 14 июля домашним матчем с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU