Избили и воткнули нож в шею: в Чапаевске двое мужчин получили 37 лет «строгача» за убийство приятеля
В Чапаевске суд вынес приговор двоим местным жителям Юрию П. и Сергею А., которые обвинялись жестоком убийстве своего знакомого. Их признали виновными. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- Преступление произошло в ночь на 16 октября 2018 года в квартире одного из домов в Чапаевске, где злоумышленники распивали спиртные напитки с приятелем. В какой-то момент между ними завязалась ссора, в ходе которой Юрий и Сергей избили руками и ногами собутыльника, а потом нанесли ему удар ножом в область шеи. От полученных травм мужчина скончался, - рассказали следователи.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы в колонии строгого режима. Один из них получил 19 лет, а второй — 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU