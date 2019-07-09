2019-07-09T16:17:13+03:00
Происшествия

Избили и воткнули нож в шею: в Чапаевске двое мужчин получили 37 лет «строгача» за убийство приятеля

Жестокой расправе предшествовало пьяное застолье
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Злоумышленники проведут в колонии строгого режима ближайшие несколько летЗлоумышленники проведут в колонии строгого режима ближайшие несколько летФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чапаевске суд вынес приговор двоим местным жителям Юрию П. и Сергею А., которые обвинялись жестоком убийстве своего знакомого. Их признали виновными. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Преступление произошло в ночь на 16 октября 2018 года в квартире одного из домов в Чапаевске, где злоумышленники распивали спиртные напитки с приятелем. В какой-то момент между ними завязалась ссора, в ходе которой Юрий и Сергей избили руками и ногами собутыльника, а потом нанесли ему удар ножом в область шеи. От полученных травм мужчина скончался, - рассказали следователи.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы в колонии строгого режима. Один из них получил 19 лет, а второй — 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области Kia Cerato вылетела в кювет и опрокинулась: погиб 81-летний пенсионер
Метеоспутник "Метеор-М", который доставила на орбиту самарская ракета, будет следить за погодой и изменениями климата
В Самаре для сотрудников НКО пройдет акция «Моя семья»
«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником сборной Молдавии Раду Гынсарем
В Самаре территорию возле лесопарка «Дубки» могут отдать под строительство частных домов
Теплоэнергетики рассказали, когда закончат перекладку труб на улице Ташкентской в Самаре
Прокуратура нашла нарушения в работе главы минстроя Самарской области
В Самаре появится мемориальная доска тренеру по велоспорту Владимиру Петрову
В областной столице ищут подрядчика для строительства «правого» поворота для трамваев к «Самара Арене»
«Смертность среди ВИЧ-инфицированных снизилась»: Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первого полугодия 2019 года
РПЛ: «У «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов»
Самарский депутат попал в топ-100 самых богатых госслужащих России
В Тольятти девушка проехала перекресток на «красный» и устроила ДТП с 5 пострадавшими
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси