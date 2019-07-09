Избили и воткнули нож в шею: в Чапаевске двое мужчин получили 37 лет «строгача» за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-09T16:17:13+03:00

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В Чапаевске суд вынес приговор двоим местным жителям Юрию П. и Сергею А., которые обвинялись жестоком убийстве своего знакомого. Их признали виновными. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Преступление произошло в ночь на 16 октября 2018 года в квартире одного из домов в Чапаевске, где злоумышленники распивали спиртные напитки с приятелем. В какой-то момент между ними завязалась ссора, в ходе которой Юрий и Сергей избили руками и ногами собутыльника, а потом нанесли ему удар ножом в область шеи. От полученных травм мужчина скончался, - рассказали следователи.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы в колонии строгого режима. Один из них получил 19 лет, а второй — 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU